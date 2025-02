Domenica si svolge durante il Carnevale a Maracalagonis la rappresentazione de “su Martis de agoa”, il corteo di maschere che tradizionalmente si teneva in paese il “martedì grasso”. Un appuntamento che affonda le radici nel tempo. Saranno presenti anche tre maschere ospiti: Is Mustayonis e S’Orku Foresu (Sestu), Sos Traigolzos (Sindia) e S’Accabadora Pianalzesa (Planargia). Organizza l’associazione culturale “Martis de agoa” con la collaborazione con il Comune di Maracalagonis.

Si parte alle 15 col raduno dei gruppi nell’ex Casa Cocco (piazza Chiesa), un’ora più tardi la partenza della sfilata per le vie del paese. Alle 17:30 previsto l’arrivo in Piazza chiesa per l’esibizione finale delle maschere. A seguire distribuzione di zeppole per tutti offerte dall’Associazione Culturale Martis de agoa e dall’associazione Pro loco marese.

