Sono stati approvati al Comune di Maracalagonis gli elenchi definitivi degli ammessi e non ammessi per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione su case in affitto per il 2024.

Gli ammessi dovranno consegnare, nel mese di gennaio 2025, le ricevute di pagamento secondo le indicazioni contenute nel bando.

L'importo liquidabile dipenderà pertanto dalla regolarità delle ricevute di affitto che verranno presentate, oltreché da eventuali contributi ADI-parte affitti ricevuti nel corso dell'anno 2024, per i quali l'Ufficio provvederà ad acquisire le informazioni direttamente con l'INPS.

