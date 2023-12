Sono 107 le domande presentate al Comune di Maracalagonis per poter godere del contributo a sostegno del canone di affitto della casa attualmente abitata. Cinque le domande non ammesse, diverse quelle ammesse con riserva in attesa di chiarimenti. I ricorsi sono possibili (la graduatoria è provvisoria) e devono essere presentati entro il 21 dicembre prossimo. Chi è stato ammesso con riserva deve presentare le integrazioni richieste entro la stessa data. Possibile anche integrare entro la stessa data i chiarimenti richiesti. Gli interessati hanno la possibilità di rivolgersi allo Sportello di segretariato sociale attivo in Municipio e al numero 070-7339975. Il tutto il lunedì dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 11.

Non tutti i residenti in case in affitto hanno presentato domanda in supporto del canone di affitto. Come dire che sono ancora tantissime le famiglie che non dispongono di una propria casa.

Intanto la Giunta comunale ha anche approvato l’adeguamento del canone di locazione dei 15 box del mercato civico di via Nazionale. Variano (in base alla supercifice di ognuno) da 2633 euro all’anno ad un massimo di 4821 euro. Sempre all’anno.

