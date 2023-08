Una boccata d’ossigeno per 139 famiglie di Maracalagonis che potranno godere in base al reddito, di un bonus variabile da un minimo di 50 a un massimo di 150 euro. Altri 136 utenti sono risultati idonei ma non beneficiari del Bonus per mancanza di fondi (servirebbero per loro quasi 10mila euro). I non ammessi sono 26.

L’elenco dei beneficiari passa ora ad Abbanoa che provvederà a erogare il bonus sotto forma di sconto in bolletta, presumibilmente tra la fine dell'anno 2023 e l'inizio del 2024 dopo che Egas farà conoscere alla stessa Abbanoa l’elenco degli ammessi al beneficio. Gli utenti idonei ma non beneficiari del beneficio possono anche sperare in Egas che verificherà la possibilità di finanziamento tramite ulteriori risorse.

© Riproduzione riservata