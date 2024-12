Babbo Natale in Vespa per portare i doni ai ragazzi delle scuole cittadine ma anche agli ospiti della Casa di riposo. Una splendida iniziativa di una associazione, il Vespa Club, che da sempre si distingue anche in queste belle attività.

I Babbi Natale in vespa sono stati accompagnati dall’assessora alla Pubblica Istruzione Paola Corona, portando panettoni e sorrisi a tutti.

In piazza Chiesa si è invece tenuta la castagnata. Intanto continuano le visite a "Su Nascimentu" realizzato nella casa Cocco dall'associazione Hamara e agli altri presepi privati e rionali.

