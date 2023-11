Farà oggi ingresso nella parrocchia di Maracalagonis il nuovo parroco don Nicolò Sebastiano Praxolu: arriverà alle 17 in via Cagliari per poi dirigersi alla parrocchia dove, alle 18, celebrerà una messa. Subito dopo incontrerà amministratori e cittadini e associazioni nella Casa "Su cor'e Mara".

Don Praxolu è stato a lungo nella parrocchia di Silius: prende il posto di don Elvio Puddu, trasferito a Quartucciu.

