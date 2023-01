La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato nella sua ultima seduta il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di rigenerazione dell'area sportiva comunale di "Sa Mura". Prevista una spesa di 4 milioni di euro arrivati col Pnrr.

Il contributo sarà utilizzato per diversi interventi: fra questi, il nuovo look al Palazzetto dello sport. Previsti l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione della mensa e della foresteria, la sistemazione dell'area esterna al Palazzetto. Programmato anche un nuovo impianto di illuminazione per il campo di calcio.

E poi la costruzione della piscina, di campi da tennis, Padel, calcio a 5, pallacanestro e pallavolo.

