La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme simische e antincendio dell'edificio scolastico di via Colombo. Approvato anche il progetto per la realizzazione di parcheggi e di completamento dell'ex edificio dell'Esmas.

Approvata anche la concessione dei contributi alle associazioni e società sportive che operano nel territorio comunale. I contributi sono legati all'attività ordinaria di quanto svolto in questo 2023.

