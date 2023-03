Sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’Istituto professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della sede di Maracalagonis per l’anno scolastico 2023/2024.

Un istituto legato al Duca degli Abruzzi di Elmas, con tanti studenti che dopo il diploma hanno trovato lavoro o che comunque lo hanno frequentato per farsi una cultura sul grande mondo dei campi.

Il diploma in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consente l’ammissione a concorsi pubblici richiedenti come requisito d’accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’assunzione presso enti pubblici e privati che operano nei settori agro-ambientali e agroalimentare.

