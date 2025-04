Martedì 22 aprile avranno inizio a Maracalagonis i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dalla messa in opera della fibra ottica. Il Comune chiede il rifacimento del manto bituminoso danneggiato dagli scavi: Interessate anche diverse strade di grosso traffico come la via Nazionale. Pesanti i disagi cui pedoni e automobilisti sono stati costretti negli ultimi mesi.

© Riproduzione riservata