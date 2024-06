Al via da oggi a Maracalagonis l'operazione di disinfestazione contro le blatte in tutto l'abitato di Maracalagonis con interventi sui pozzetti fognari.

Oggi si interverrà nelle Vie Garibaldi, De Gasperi, Trento, Vico I Garibaldi, Dante, Bachelet, D’acquisto, Galli, Cocco, Minervini, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali. Venerdì 28 giugno dalle 8.30 alle ore 12.30, nelle vie De Nicola, Branca, Cervi, Maustino, Mascia, Lombardi, Spinelli, Mereu, Gobetti, Corona, sempre in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.

Analoghi interventi sono preventivati per il mese di luglio il 2 nelle vie Nazionale, dei Mille, Petrarca, Manzoni, 4 Novembre, S. Gregorio, Gessa, Piazza dei Mille, della Liberta; il nove luglio nelle vie Unita, Omero, A. Moro, Nenni, La Malfa, Palach, Kennedy, Bologna, Sanzio, Vico I S. Stefano, il 16 luglio nelle vie Nuoro (Tratto da Via Omero a Via Santo Stefano), Rossini (Da Via Santo Stefano), Circonvallazione (dalla Via Mattarella), Dalla Chiesa, Puccini, Rossini, Vivaldi, Aretino. E ancora il 23 luglio nelle vie Via Galilei, Carducci, Matteotti, Brotzu, Circonvallazione (Tratto Tra Via Mattarella e Via Cagliari), Vico Cagliari, Maddalena, Togliatti, Torino.

