Avranno inizio martedì prossimo i lavori di bitumatura del tratto della strada provinciale 15, in Comune di Maracalagonis, che va dall’intersezione con la via Nazionale alla rotatoria situata al confine con il Comune di Sinnai. Il finanziamento è della Città metropolitana.



Durante il periodo di realizzazione dell’intervento, che avrà una durata di circa una settimana, sarà istituito il senso unico alternato, al fine di garantire la regolare prosecuzione del traffico veicolare. La bitumatura interesserà tutta la carreggiata per un tratto di circa due chilometri. I lavori si concluderanno con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

La Città metropolitana ha già proceduto ad asfaltare il tratto della stessa strada dalla periferia di Sinnai alla rotonda all'altezza della Conad. Il funzionario della stessa Città metropolitana, Paolo Mereu, ha detto che per il futuro è prevista la bitumazione di questo tratto di carreggiata sino al territorio di Maracalagonis e nel tratto finale sino a Gannì.



