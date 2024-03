Sono iniziati a Maracalagonis i lavori per l'ampliamento del cimitero.

Il campo santo verrà ingrandito di circa cinquemila metri quadrati, su un terreno acquisito dal Comune.

Il costo del progetto è di 400mila euro che saranno utilizzati per la recinzione della nuova area e per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per poter ospitare i loculi.

Prima dell'avvio di questi lavori il Comune ha realizzato 28 loculi nell'area vecchia del campo santo dove ormai gli spazi per altri loculi sono praticamente ultimati.

