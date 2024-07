Troppe e improvvise interruzioni del servizio idrico a Maracalagonis, con i rubinetti che spesso restano all’asciutto.

Risultato: la gente protesta e la sindaca Francesca Fadda attacca Abbanoa, accusata tra l’altro di non comunicare con Comune per queste emergenze.

Anche la scorsa settaimana Abbanoa era intervenuta per sistemare l'ennesima falla ella rete idrica. Capita però che spesso i rubinetti nella parte alta dell'abitato rimangano a secco, con pesanti disagi per gli utenti. «Vogliamo un servizio migliore – dice Fadda – e soprattutto che Abbanoa dia comunicazione in tempi reali sulle interruzioni che si stanno facendo frequenti. Il sindaco va avvertito affinchè poi provveda a comunicare immediatamente con l’utenza anche per limitare i disagi».

Intanto, resta drammatica la situazione nei villaggi lungo la vecchia Orientale: i sindaci di Maracalagonis, Sinnai, Quartucciu e Burcei sono stati anche ricevuti in Prefettura dove hanno denunciato un problema annoso e che ha indotto i residenti a unirsi in un Comitato per sollecitare la soluzione del problema.

Al Prefetto i sindaci hanno in particolare sollecitato interventi urgenti per la realizzazione della nuova rete idrica lungo l’Orientale.

© Riproduzione riservata