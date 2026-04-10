Nuove risorse per la riqualificazione urbana e l’adeguamento dei servizi nel Comune di Mandas. Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 300 mila euro destinato alla sistemazione delle strutture e dell’area retrostante il Palazzo municipale. Nel corso della seduta sono state inoltre ratificate diverse delibere finanziarie, tra cui l’adeguamento delle spettanze per il personale comunale, pari a 25 mila euro, in linea con il nuovo contratto. Via libera anche agli stanziamenti per la raccolta differenziata, la pubblica illuminazione e il funzionamento dei musei civici, oltre ad altre voci necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tra gli interventi più rilevanti figura il cofinanziamento della strada di collegamento tra la Parrocchia, la chiesa di San Giovanni e via Amsicora. L’opera, finanziata dalla Regione con 300 mila euro, vedrà dunque la compartecipazione del Comune per completare un’infrastruttura ritenuta strategica per la viabilità locale. Il sindaco Umberto Oppus ha sottolineato la rapidità dei lavori dell’assemblea civica, spiegando che la durata contenuta della seduta è legata a una prassi consolidata: i provvedimenti vengono discussi e condivisi preventivamente tra i consiglieri, per poi essere formalmente approvati in aula quando non vi sono ulteriori osservazioni.

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