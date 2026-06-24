Mandas, primo Consiglio comunale dopo il voto: giuramento e squadra di governoUmberto Oppus ha ringraziato la comunità per la fiducia accordata
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Con una seduta pubblica ospitata ieri sera nella Biblioteca comunale, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale di Mandas. Momento centrale della cerimonia è stato il giuramento del sindaco confermato Umberto Oppus, chiamato a guidare il paese per i prossimi cinque anni. Nel suo intervento, il primo cittadino ha ringraziato la comunità per la fiducia accordata, richiamando il senso di responsabilità che accompagna il nuovo mandato. «Questo traguardo non è solo nostro, ma è di tutte le persone che ci hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato lungo questo cammino; la nostra presenza sarà guidata dall'esclusivo interesse dei mandaresi», ha dichiarato.
La seduta è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente la nuova giunta. Il ruolo di vicesindaco e assessore all'Ambiente è stato affidato a Lucio Pistis, esponente di lunga esperienza amministrativa che alle elezioni ha ottenuto 155 preferenze. Completano l'esecutivo Costantino Spada, con delega allo Sviluppo economico e alle Attività produttive, Tiziana Scanu alle Politiche sociali e Giovanni Gessa ai Lavori pubblici e al Territorio. Nel corso della serata sono intervenuti anche i consiglieri neoeletti e sono state illustrate le linee programmatiche che guideranno l'azione amministrativa nel prossimo quinquennio. «È stata una bellissima seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale, con l'intervento di tutti i neoeletti. Un confronto importante, scandito dal giuramento del sindaco e dalla presentazione delle linee programmatiche per i prossimi cinque anni», ha commentato al termine Oppus. La nuova amministrazione è ora pronta ad affrontare le sfide del mandato appena iniziato.