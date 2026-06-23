Vigili del fuoco, uomini del Club Alpino, carabinieri e volontari hanno partecipato oggi alle ricerche nella pineta di Sinnai di Teseo Cocco, uscito di casa venerdì scorso senza farvi ritorno. Utilizzati oggi anche droni e cani. Le ricerche si sono concentrate nella pineta di Sinnai e nelle aree limitrofe. Tutto, purtroppo, senza risultato.

Nei giorni scorsi qualcuno avrebbe segnalato la probabile presenza dell'uomo ai confini tra i territori di Settimo e Sinnai, in una zona vicina alla pineta. Da qui anche l'operazione avviata da questa mattina.

Venerdì mattina Teseo Cocco è uscito di casa a piedi senza fare rientro. Preoccupati, i familiari avevano denunciato la scomparsa dell'uomo, facendo scattare le ricerche, ancora senza esito.

L'appello: l'uomo, alto un metro e 70 centimetri, quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantaloni della tuta scuri con bande bianche e scarpe sportive nere. Chi lo avesse visto o avesse sue notizie è pregato di segnalarlo in qualsiasi modo.

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