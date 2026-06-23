Al Comune di Selargius è stato approvato l’elenco provvisorio per la riserva dei posti negli asili nido comunali di via Einaudi, via Monte Serpeddì e via Gallura per l’anno educativo 2026/2027.

Tutti possono verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda. I punteggi indicati nell’elenco, ordinato per numero e data di arrivo al protocollo generale, sono stati assegnati sulla base dei dati autodichiarati nella domanda e supportati da idonea documentazione allegata alla stessa, come indicato nell'avviso pubblico.

Il punteggio assegnato è suscettibile di variazione a seguito di integrazione della domanda, sulla base di quanto segnalato nelle note sottoindicate, da trasmettere al Comune entro il 2 luglio.

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