Si è insediato ieri sera il nuovo consiglio comunale di Nurri. In un'aula consiliare gremita di gente Roberto Cancedda, il neo sindaco, ha presentato la sua squadra di governo alla presenza di tre ex sindaci.

Ha presentato anche il suo vice sindaco, Marianna Serra che avrà anche l'incarico di assessora alla cultura e all'istruzione. Danila Atzeni si occuperà invece di urbanistica e lavori pubblici, Daniele Farris sarà assessore all'Agricoltura e alla Pastorizia, Sebastiano Bandino sarà assessore all'Ambiente e attività produttive.

«Oltre agli assessori», ha detto il neo eletto, «in più avrò consiglieri delegati, al Turismo e Sport Matteo Marrocu, ai Servizi sociali Ilaria Lecca, alla Viabilità rurale Davide Lampis e alla Sicurezza Antonio Pitzalis».

I primi impegni cui i nuovi amministratori si occuperanno di bambini, con le attività estive, parco giochi e asilo nido, degli anziani con il centro diurno e di aggregazione, della pulizia del paese, verde pubblico. «Procederemo», ha aggiunto Cancedda, «alla verifica stato di tutte le strutture comunali per programmare la manutenzione».

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