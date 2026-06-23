È partito nel corso della mattinata l’incendio che ha colpito la località chiamata Cugusi in agro del comune di Nurri. Un rogo che, secondo le informazioni date dalla Protezione Civile al primo cittadino di Nurri Roberto Cancedda, sarebbe partito a causa della caduta di un fulmine che annunciava l’arrivo di una pioggia torrenziale.

Per fermare le fiamme è stato necessario l’intervento dell'elicottero Superpuma, decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Fenosu.

I mezzi intervenuti sul posto però hanno dovuto fermare le operazioni a causa del sopraggiungere di un forte temporale. Si pensava che la forte pioggia avesse spento completamente il rogo ma nel pomeriggio era ancora attivo e pertanto le operazioni di spegnimento sono proseguite. Le fiamme hanno raggiunto diverse aziende, in una zona dove sono presenti anche dei vigneti.

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