L'invasione di topi in via Dante a Quartu? «Il focolaio non è nell'edificio che ospitava un ostello». A ribadirlo è il proprietario della struttura Marco Pusceddu che chiarisce: «L'immobile in questione è una struttura tipica campidanese, protetta da mura perimetrali alte circa 5-6 metri. Di conseguenza, nessuno è in grado di vedere l'interno del cortile o del locale, a meno che non possieda le chiavi e vi acceda regolarmente. Qualsiasi affermazione o supposizione sullo stato interno della proprietà fatta dall'esterno è pertanto priva di fondamento».

I residenti della zona avevano supposto che il focolaio si trovasse dentro la struttura ma «l'immobile non è affatto abbandonato. Al contrario, sono stati effettuati diversi sopralluoghi sia nei giorni scorsi sia, da ultimo, in data odierna. Queste verifiche accurate hanno confermato l'assoluta e totale assenza di topi, ratti o nidi di alcun genere». Pertanto i grossi ratti arrivano da altre parti e continuano a entrare nei cortili delle case.

© Riproduzione riservata