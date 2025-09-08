Il palazzo municipale si rifà il look: in programma opere per oltre un milione di euro. In attesa di ricevere il nuovo finanziamento di 600 mila euro già deliberato dalla Giunta regionale, l’amministrazione comunale di Mandas ha avviato i lavori finalizzati alla sistemazione e alla messa in sicurezza dell’edificio di via Cagliari che ospita l’attuale sede del Municipio e rappresenta il fulcro della vita politica e amministrativa del centro dell’alta Trexenta.

Gli interventi riguardano sia la parte interna che esterna del palazzo, che un tempo ospitava le scuole del paese. «Nella sistemazione dei muri perimetrali mi ha colpito come i muri siano stati fatti tutti con la tradizionale pietra denominata “su corasullu” e con una maestria veramente elevata», dice il sindaco Umberto Oppus, il quale inoltre ha avviato in questi giorni un confronto con la direzione della Asl per la sistemazione dell’ambulatorio nella Casa della salute in Piazza Giovanni XXIII. Interventi da realizzare con una certa urgenza. «Il 17 settembre infatti nell’ambulatorio prenderà servizio la nuova pediatra Claudia Piu», fa sapere il primo cittadino. Un importante presidio medico nuovamente garantito nel centro della Trexenta.

