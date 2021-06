Le socie Acli ripuliscono il Monte Granatico di Mandas. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’edificio situato nel centro storico, l’obiettivo è riportarlo al suo antico splendore per poterlo utilizzare in occasione di incontri e iniziative culturali. Il circolo Acli ha offerto il suo contributo per le operazioni di pulizia della struttura.

"Questi sono i gesti che dimostrano l’attaccamento delle persone alla comunità e al proprio paese”, dice il sindaco Umberto Oppus che ha voluto ringraziare personalmente le socie del circolo locale per il loro impegno e il grande lavoro svolto. Il Comune intanto ha realizzato i lavori per l’adeguamento degli infissi dell’edificio.

La Giunta comunale sta valutando alcune soluzioni innovative per la gestione della struttura costruita nel 1729 che dovrà essere rilanciata al massimo delle sue potenzialità. L'obiettivo è creare occupazione con il coinvolgimento nel progetto di giovani del paese.

© Riproduzione riservata