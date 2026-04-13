A Mandas è stata inaugurata la nuova mensa della scuola dell’infanzia, realizzata grazie a un finanziamento di 270 mila euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a cui si sono aggiunti 100 mila euro di fondi comunali destinati alla messa in sicurezza dell’edificio scolastico.

Un traguardo atteso, celebrato con una giornata di festa insieme a bambini, insegnanti e personale scolastico. L’intervento consente ora di disporre di spazi più moderni e funzionali, capaci di accogliere un numero maggiore di alunni e di migliorare la qualità del servizio.

L’opera si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione degli edifici scolastici portato avanti dall’amministrazione.

«La scuola è il futuro delle comunità», ha sottolineato il sindaco Umberto Oppus, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al risultato. «Investire nelle scuole significa investire nelle nuove generazioni e costruire un paese più accogliente e inclusivo».

Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre definito, insieme alla dirigenza scolastica, il percorso per la realizzazione di una nuova mensa anche nell’altro istituto di viale Europa, oltre ad altri interventi che saranno avviati nei prossimi mesi. Con il completamento della struttura e gli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, il Comune conferma la propria attenzione verso il mondo della scuola, puntando a garantire servizi sempre più efficienti per studenti e famiglie.

© Riproduzione riservata