L’amministrazione comunale di Mandas ha avviato i lavori finalizzati alla sistemazione e alla messa in sicurezza dell’edificio di via Cagliari che ospita l’attuale sede del Municipio e rappresenta il fulcro della vita politica e amministrativa del centro dell’alta Trexenta.

Gli interventi riguardano sia la parte interna che esterna del palazzo, che un tempo ospitava le scuole del paese. «Nella sistemazione dei muri perimetrali mi ha colpito come i muri siano stati fatti tutti con la tradizionale pietra denominata “su corasullu” e con una maestria veramente elevata», dice il sindaco Umberto Oppus. Verranno realizzati lavori per 550 mila euro. L’obiettivo è inaugurare il Municipio rinnovato prima di Natale o al più tardi nei giorni prossimi all'Epifania.

Per quanto riguarda l'area circostante, la Giunta cittadina ha elaborato un progetto esecutivo che prevede il recupero della vecchia palestra delle scuole (successivamente divenuta sede della Pro loco) che diventerà la sala del Consiglio comunale e uno spazio adatto all'organizzazione di riunione e pubbliche assemblee.

«La Regione ci ha comunicato il finanziamento di 600 mila euro e nei prossimi giorni procediamo all’appalto - continua Oppus -. Il terzo lotto riguarderà l’ex palazzetto nella parte inferiore ospiterà un parcheggio comunale e nella parte superiore verrà realizzata una piazza coperta per creare un ulteriore punto di incontro per le famiglie». Spesa complessiva: 1 milione e 150 mila euro.

