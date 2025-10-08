Una 49enne disoccupata di Capoterra è stata allontanata dalla casa familiare perché ritenuta responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della madre convivente, una pensionata di 71enne.

Il provvedimento è scaturito dalla querela presentata lo scorso settembre dall’anziana, che ha rivelato ai Carabinieri una lunga serie di vessazioni, offese e umiliazioni che avrebbe subito nel corso dell’ultimo anno e che avrebbero reso la convivenza insostenibile.

Gli accertamenti condotti dai militari, culminati con la segnalazione all’Autorità giudiziaria, hanno consentito di documentare le condotte della donna, raccogliendo rilevanti e concordanti indizi sulla stessa, e di richiedere l’adozione di misure a tutela dell’anziana madre.

La destinataria del provvedimento è stata rintracciata e informata delle prescrizioni imposte, mentre la vittima è stata nuovamente messa in contatto con i servizi di sostegno dedicati alle persone in situazioni di vulnerabilità.

