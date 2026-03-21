l’arresto
21 marzo 2026 alle 09:54
Maltrattamenti: 47enne di San Vito finisce in carcereL’uomo deve scontare due anni e mezzo di reclusione
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Un disoccupato 47enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Vito: deve scontare una pena definitiva di 2 anni e mezzo di reclusione per una condanna per reati contro il patrimonio e maltrattamenti commessi tra il 2016 e 2018.
Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
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