Gli agenti del commissariato di Quartu hanno arrestato un 51enne di Sinnai residente nella frazione turistica di Solanas per aver violato un’ordinanza che gli imponeva di non avvicinarsi alla convivente, a causa di una precedente denuncia per maltrattamenti e minacce nei confronti della donna.

Le indagini sono andate avanti per diversi giorni. È stata la polizia quartese a girare un rapporto alla procura sulla vicenda.

È stato così disposto l'ordine di arresto per il 51enne, bloccato dalla polizia nelle campagne di Solanas. L'operazione è stata coordinata dal commissario Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto che da giorni seguivano con attenzione la vicenda.

L'indagato sarà interrogato dal magistrato nel carcere di Uta.

