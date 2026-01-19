Aumentano i danni provocati dall’ondata di maltempo che sta attraversando la Sardegna. A Quartu, lungo il litorale di Capitana, la strada provinciale 17 è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa della caduta di tre grossi pini.

L’incidente è avvenuto all’altezza di un campeggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel rapido ripristino della viabilità.

