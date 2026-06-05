Un mal di stomaco che lo affliggeva dal giorno precedente. Poi il malore fatale, nella notte, mentre si trovava a casa de genitori a Flumini di Quartu. È morto così Alessandro Collu, all’età di appena 26 anni. Il dramma si è consumato tra venerdì e ieri e la notizia ha fatto il giro di Cagliari.

Collu era conosciutissimo: giovane ma con grande spirito imprenditoriale, amante del mare, a Marina Piccola aveva avviato un’attività legata alle imbarcazioni. Sui social, con il passare delle ore, si sono moltiplicati i ricordi di un ragazzo «dagli occhi buoni», ha scritto chi lo conosceva bene.

Impossibile, per la famiglia che gli è stata vicino, che un malessere come tanti potesse portare a una fine così prematura, che ha sconvolto i genitori e tutti gli amici e conoscenti del giovane.

(Unioneonline/E.Fr.)

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