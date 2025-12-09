Si è tenuto questa mattina nell’aula consiliare di Castiadas il primo corso Blsd per il corretto utilizzo del defibrillatore.

«Abbiamo avviato – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - un progetto strutturale di cardiosicurezza che porterà all’installazione di dieci defibrillatori sul territorio comunale. Procediamo in contemporanea, e cioè posizionamento dei defibrillatori e formazione dei cittadini».

Al corso ha preso parte la Protezione Civile, la polizia municipale e tutto il personale del Comune. «Questa grande partecipazione – ha aggiunto Murgioni - testimonia l’impegno corale di Castiadas verso la tutela della vita e la promozione della salute pubblica. Si tratta di un investimento concreto nelle persone, nella formazione e nella tecnologia che salva».

I nuovi defibrillatori saranno monitorati da remoto 24 ore su 24 e collegati alla centrale operativa. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, capaci di erogare fino a 360 joule e conformi alle normative più avanzate, in grado di assicurare interventi efficaci anche nelle situazioni più impegnative, aumentando in modo reale le probabilità di sopravvivenza.

Già previsto un secondo ciclo formativo che coinvolgerà le attività economiche del territorio e sarà aperto a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, compreso il personale docente delle scuole.

© Riproduzione riservata