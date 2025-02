Incidente stradale questa mattina ad Assemini, sulla Strada Consortile Macchiareddu, all’altezza dell’ingresso dell’impianto Tecnocasic. Coinvolti due veicoli: un furgone della Polizia Penitenziaria e un mezzo della ditta per lo smaltimento dei rifiuti. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Sarroch.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone della Polizia stava effettuando un sorpasso in direzione Cagliari quando si è scontrato con il secondo veicolo, che stava per svoltare a sinistra per accedere all’impianto.

L’autista del mezzo aziendale è stato soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. Non risulta in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata