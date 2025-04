Lutto cittadino a Dolianova in occasione dei funerali di Giacomo Zucca, morto sabato sulla statale 387 mentre alla guida della sua moto rientrava a Dolianova assieme ad un amico, rimasto ferito e ancora ricoverato in ospedale.

Lo ha disposto il sindaco Ivan Piras per ricordare un giovane che era conosciuto e stimato non solo a Dolianova ma in tutta la zona. Il funerale verrà celebrato alle 15.

L'incidente come è noto è avvenuto sabato pomeriggio: Giacomo Zucca stava percorrendo la statale in direzione Dolianova. Al nono chilometro lo schianto con un'auto che sarebbe uscita da una strada di campagna e che era condotta da un pensionato di 81 anni. Zucca è morto sul colpo.

