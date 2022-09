Un morto e cinque feriti: questo il tragico bilancio di uno scontro fra tre auto avvenuto nella notte poco prima delle 2 sulla Statale 387, al chilometro 6,5 all’altezza di Selargius.

La vittima è un 67enne cagliaritano, Marco Marongiu. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali di Cagliari.

Le tre auto coinvolte sono una Hyundai, un’Audi A3 e una Ford. Marongiu viaggiava da solo alla guida della prima auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata quasi frontalmente con l’Audi che viaggiava da Cagliari verso Dolianova. L’impatto è stato violentissimo, Marongiu è morto sul colpo e la sua Hyundai è andata anche a finire contro una Ford che viaggiava in direzione Cagliari.

Il luogo dell'incidente (foto Andrea Serreli)

Se i tre occupanti della Ford hanno riportato solo contusioni, sono ben più gravi le condizioni dei due occupanti dell’Audi, entrambi in ospedale in codice rosso. I cinque feriti sono tutti di Dolianova.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Selargius e del Nucleo opreativo radiomobile di Quartu coordinati dal capitano Gianni Russo e dal luogotenente Giorgio Faedda. Le indagini dei militari continuano per accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco e diverse ambulanze.

Sulla Statale 387 si sono subito create lunghe file con pesanti disagi per tutti.

