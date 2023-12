«Quando torniamo?», hanno chiesto all’uscita delle sale del The Space colorate stamattina dalle alunne e dagli alunni dell’istituto “Ermanno Cortis”, che stamattina hanno partecipato all’iniziativa “Il cinema per la scuola e per tutti”, il progetto destinato alle scuole quartuccesi e promosso – davanti alla proposta della vicesindaca Elisabetta Contini e la consigliera Carla Atzori, entrambe insegnanti in città - dalla Giunta comunale, con un investimento di 3 mila euro.

Ad aver invaso gli spazi del Millennium sono stati i 132 bambini della scuola dell’infanzia, 309 della scuola primaria e i 235 ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Tra le pellicole proposte la Giunta ha scelto "Wonka” per le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il film, scritto e diretto da Paul King, è basato sullo straordinario protagonista di “La fabbrica di cioccolato”, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl. Un giovane Willy Wonka, pieno di idee è determinato a cambiare il mondo in un mix di magia e musica, caos ed emozione.

“Mary e lo spirito di mezzanotte”, è stato, invece, scelto per le classi dell’infanzia e della primaria. Dal romanzo “La gita di mezzanotte” di Roddy Doyle, un poetico racconto di formazione che mette a confronto quattro generazioni di donne irlandesi e che il tratto dell’autore di “La gabbianella e il gatto” trasforma in un tema universale. «Il cinema ha sempre saputo raccontare i grandi temi dell’esistenza, spesso ponendo domande e aprendo questioni senza pretendere di offrire soluzioni, rivelandosi in questo modo un efficace dispositivo pedagogico in sintonia con il nostro tempo, ma è soprattutto una finestra sul mondo», ha detto alla vigilia della giornata speciale regalata ai suoi piccoli concittadini, il sindaco ietro Pisu, «per gli studenti diventa un’occasione per sviluppare una coscienza civile e sociale e per riflettere sulle reali priorità della nostra società quali il diritto all’istruzione, i diritti dell’infanzia e della adolescenza, i diritti umani, l’inclusione sociale».

© Riproduzione riservata