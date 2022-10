Continua a far discutere il taglio dei ficus in via Brigata Sassari a Quartu Sant'Elena.

Dopo la denuncia da parte dell'associazione Sardegna Pulita che aveva considerato i tagli delle fronde troppo drastici e tali da impedire l'ossigenazione della pianta, a fugare tutti i dubbi intervengono gli uffici dell'assessorato comunale all'Ambiente che spiegano: “I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, senza nessun rischio per le piante. Stiamo inoltre monitorando l'esecuzione dell'intervento e la correttezza delle operazioni di potatura. Tranquillizziamo quindi i cittadini e gli ambientalisti: il benessere delle piante è garantito”.

Intanto in via Brigata Sassari si continua a lavorare sui ficus all'incrocio con via Marconi. Al termine di questi interventi, si proseguirà nell'altro tratto verso Quartucciu.

