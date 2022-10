Che i ficus che costeggiano la strada in via Brigata Sassari a Quartu Sant'Elena avessero bisogno di una potatura è fuor di dubbio. Ma nessuno si aspettava che le fronde venissero completamente tagliate e che restasse soltanto il tronco spoglio senza nemmeno una foglia.

Quanto basta per sollevare una scia di proteste non soltanto da parte dei residenti della zona ma anche dell'associazione Sardegna pulita.

"Facciamo un appello al sindaco Graziano Milia perché intervenga per bloccare quanto sta accadendo in via Brigata Sassari" dice Angelo Cremone dell'associazione Sardegna Pulita. "Non si possono assolutamente tagliate le fronde senza lasciare nemmeno una foglia. La pianta non respira e morirà", la conclusione.

