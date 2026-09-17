La perdita idrica segnalata ieri da Abbanoa sulla condotta che alimenta Burcei, è stata riparata. Ieri e oggi, è stata messa a disposizione una autobotte per le emergenze con gli operai dell'ente subito mobilitati per la riparazione della condotta.

Oggi la comunicazione della ultimazione dei lavori con l'acqua che dovrebbe essere nuovamente garantita a tutto l'abitato.

© Riproduzione riservata