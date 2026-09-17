il guasto
17 settembre 2026 alle 21:47
Burcei, riparata la perdita sulla condotta: torna l'acqua in tutto il paeseGli operai di Abbanoa hanno ultimato i lavori di ripristino sulla rete che alimenta l'abitato. Cessata l'emergenza coperta in questi due giorni dalle autobotti
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La perdita idrica segnalata ieri da Abbanoa sulla condotta che alimenta Burcei, è stata riparata. Ieri e oggi, è stata messa a disposizione una autobotte per le emergenze con gli operai dell'ente subito mobilitati per la riparazione della condotta.
Oggi la comunicazione della ultimazione dei lavori con l'acqua che dovrebbe essere nuovamente garantita a tutto l'abitato.
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