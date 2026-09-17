Giornata di visite, oggi, per il generale di corpo d’armata Aldo Iacobelli, comandante interregionale carabinieri “Podgora”, in alcuni reparti del comando provinciale di Cagliari.

Il generale è andato prima a Villacidro, dove ha incontrato i militari della locale compagnia e delle stazioni dipendenti, per poi proseguire verso le stazioni di Assemini e Sestu.

Il generale ad Assemini

Nel corso degli incontri, l’alto ufficiale ha ribadito la centralità dell’Arma e la funzione dei comandi stazione per il presidio del territorio, anche in località periferiche: definiti «autentici avamposti dello Stato, punti di ascolto, presidi di legalità e sicurezza e riferimento imprescindibile per le comunità locali, nonché un porto sicuro per chi cerca un consiglio, conforto o vive un momento di difficoltà».

Il generale a Sestu

Soffermandosi sul valore della prossimità al cittadino, il generale Iacobelli ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidiano, il coraggio e la capacità di affrontare con equilibrio e dedizione le complessità del servizio. L’alto ufficiale ha richiamato l’importanza dell’efficienza dei reparti e della serenità di chi vi opera: due aspetti che, uniti al rispetto delle regole e alla consapevole condivisione di un ideale superiore «che guida il comportamento di ogni carabiniere, anche oltre l’orizzonte della convenienza personale, costituiscono la base necessaria per compiere azioni giuste. Azioni proprie di uomini e donne che trovano la loro cifra distintiva nella qualificazione professionale, nell’umanità del tratto, nella capacità di ascolto e nella coesione interna ai reparti, riconosciuta come vera e propria forza trainante dell'operato quotidiano».

Le visite si sono concluse con la firma del Memoriale di Servizio da parte del generale: un gesto tradizionale che suggella il legame tra i vertici dell’Istituzione e le articolazioni territoriali.

(Unioneonline)

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