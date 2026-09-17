Sono cinque i minorenni che questa mattina hanno subito una perquisizione da parte dei carabinieri della compagnia di Cagliari, in attuazione di altrettanti decreti emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni nell’indagine sulle sevizie inflitte a un undicenne tra luglio e settembre: violenze che erano state riprese in video e pubblicate sui social. (Non riportiamo il nome del paese della provincia per tutelare la vittima).

Le accuse nei confronti dei giovanissimi sono pesanti: a vario titolo sono indagati per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti.

Gli inquirenti stanno monitorando ogni attività di ulteriore illecita diffusione dei video dell’aggressione sessuale, che, commessa anche da adulti, di per sé costituisce ulteriore reato.

L’undicenne era stato costretto a inginocchiarsi e a baciare le scarpe agli aguzzini. Che lo hanno preso a calci e a pugni, e costretto a subire altri abusi irriferibili. Tutto filmato col telefonino da due ragazzine del branco di adolescenti, e il video pubblicato su Instagram per una violenza moltiplicata e amplificata a ogni clic.

(Unioneonline/E.Fr.)

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