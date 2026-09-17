Sono partiti nell'ufficio postale di Orroli i lavori di Poste Italiane relativi al progetto denominato Polis. Durante i lavori la continuità dei servizi sarà garantita da una postazione dedicata nel la sede di Nurri che sarà operativa, a partire da venerdì 18 settembre, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12:35.

L'iniziativa di Poste Italiane è finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. In tal modo intende anche rafforzare la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un'Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

L'ufficio postale di Orroli riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di circa 45 giorni.





© Riproduzione riservata