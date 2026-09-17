Nuovi lavori per la chiesa parrocchiale di San Teodoro a Siurgus. Il servizio tecnico del Comune ha approvato una variante in corso d’opera da 14 mila 129 euro (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), necessaria per risolvere alcune criticità emersi durante i primi scavi e le lavorazioni sulla struttura. Durante l'avvio del cantiere, il direttore dei lavori ha riscontrato imprevisti che hanno richiesto nuovi interventi. Restano da risolvere i problemi delle infiltrazioni sulla facciata e quelli legati agli scavi e al recupero del basolato originario.

Nonostante l'aumento dell'importo dei lavori affidati all'impresa Dueffe di Siamaggiore, il costo complessivo del progetto resta invariato a 290 mila euro. La maggiore spesa viene coperta attingendo alle somme già accantonate per imprevisti. Il restauro di San Teodoro rappresenta il primo lotto di un piano regionale più ampio da 800 mila euro destinato alla tutela del patrimonio religioso locale. I fondi rimanenti (510 mila euro) saranno impiegati nel secondo lotto, dedicato alla manutenzione e messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Donigala.

(Unioneonline/En.Ne.)

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