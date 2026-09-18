Si è chiusa l'inchiesta della Procura di Cagliari sull’ex capitano della Guardia di Finanza, Salvatore Mandalà, accusato di aver messo in piedi — insieme a familiari e collaboratori — un sistema per costruire abusivamente un intero complesso ricettivo a Costa Rei, sottrarre acqua alla rete idrica pubblica ed evadere il fisco per oltre 680 mila euro.

All’ex militare vengono contestati dal pm Andrea Vacca anche dei presunti maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, ma anche estorsione e atti persecutori.

Nel 2023 erano stati sequestrati una cinquantina di immobili (vari posti auto) all’ex ufficiale, ma ora la Cassazione ha annullato il sequestro e la palla è tornata ai giudici di Cagliari che si pronunceranno nuovamente sui sequestri.

Al centro dell'inchiesta c'è il complesso ricettivo denominato "Su Casteddeddu", nella località di Costa Rei.

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