Interventi sulla rete idrica all’incrocio tra le vie Roma e Digione sono in programma per domani a Selargius. Per consentire questi lavori sarà necessario interrompere la fornitura idrica nelle seguenti strade: vie Digione, Vicolo Digione, Via Palestro, Vico Palestro, Vico II Palestro, Via Marsala, Vico Marsala, Vico I Marsala, Vico II Marsala;

I lavori avranno inizio intorno alle ore 8.30 e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente alle ore 16.30, fatte salve eventuali ulteriori problematiche al momento non prevedibili.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il personale di Abbanoa sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

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