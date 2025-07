Anas ha avviato la fase finale dei lavori di ammodernamento del tratto della Statale 131 compreso tra Nuraminis e Serrenti.

Per consentire gli interventi il traffico in direzione Cagliari da mercoledì 23 luglio verrà deviato al chilometro 32 circa, tramite la strada complanare, su una carreggiata di nuova realizzazione allestita in modalità provvisoria, per poi ricollegarsi alla 131 al chilometro 27, subito dopo il cavalcavia di Nuraminis, tramite una bretella di connessione. La deviazione permette l’eliminazione dell’incrocio a raso di Samatzai (al km 28,500) che si aggiunge a quello poco distante di Villagreca, già eliminato in precedenza.

Il provvedimento prevede la riapertura della strada provinciale di Serramanna permettendo la possibilità di uscire e immettersi lungo il tracciato della 131 in direzione Cagliari.

Permane la chiusura del cavalcavia di Nuraminis che sarà interessato dai lavori di completamento e il cui intervento richiede l’istituzione di un bypass nella carreggiata in direzione Sassari, in prossimità dell’opera, per permettere il varo delle travi e la realizzazione della soletta, oltre alla esecuzione della connessione tra l’attuale asse e il tratto in variante.

Lungo il tracciato provvisorio, specie nei tratti di collegamento e riconnessione alla viabilità principale e secondaria, è stata sistemata la segnaletica ad alta visibilità.

