Ladro di rame denunciato a Monserrato: in macchina 125 chili di “oro rosso”L’uomo si aggirava con fare sospetto nei parcheggi del policlinico, il materiale rubato apparteneva a un’azienda edile
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Ladro di rame beccato dai carabinieri nei parcheggi del policlinico di Monserrato.
I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto nei parcheggi del policlinico, un atteggiamento sospetto che li ha convinti a perquisire l’auto dell’uomo.
All’interno del veicolo hanno trovato numerose cassette di plastica cariche di matasse di cavi e tubazioni in rame, peso complessivo di oltre un quintale, circa 125 chilogrammi.
Il rame, è stato successivamente accertato, apparteneva a un’impresa edile di Cagliari: sequestrato, verrà restituito ai legittimi proprietari.
L’uomo, un operaio sulla cinquantina, è stato deferito in stato di libertà.
(Unioneonline)