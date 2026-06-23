Ladro di rame beccato dai carabinieri nei parcheggi del policlinico di Monserrato.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto nei parcheggi del policlinico, un atteggiamento sospetto che li ha convinti a perquisire l’auto dell’uomo.

All’interno del veicolo hanno trovato numerose cassette di plastica cariche di matasse di cavi e tubazioni in rame, peso complessivo di oltre un quintale, circa 125 chilogrammi.

Il rame, è stato successivamente accertato, apparteneva a un’impresa edile di Cagliari: sequestrato, verrà restituito ai legittimi proprietari.

L’uomo, un operaio sulla cinquantina, è stato deferito in stato di libertà.

(Unioneonline)

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