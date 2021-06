Mentre Maracalagonis attende il ritorno della salma di Alessandra Piga, la ragazza uccisa a coltellate in Liguria dall'ex marito di origini marocchine, la tragica storia è rimbalzata anche in Consiglio comunale a Sinnai.

Su una sedia di fronte al Consiglio sono state sistemate un paio di scarpe rosse. Per non dimenticare, per ricordare tutte le vittime di femminicidio.

"Queste scarpe rosse devono ricordare - ha detto l'assessore alle Pari opportunità Alessandra Moriconi - tutte le donne che non possono più camminare tra noi perché assassinate: le Istituzioni hanno il dovere di intervenire. C'è bisogno di prevenzione, c'è bisogno di coraggio, coraggio di denunciare. Vorrei esprimere tutta la nostra vicinanza alla Comunità di Maracalagonis e alla famiglia di Alessandra che ha subito questo dramma".

L’assessore Moriconi ha chiesto e ottenuto un minuto di silenzio per Alessandra Piga e per tutte le donne vittime di femminicidio.

"Troppo spesso – ha proseguito - i giornali o la televisione ci danno la stessa notizia: una donna è stata uccisa, non da un ladro che voleva derubarla o da un pirata della strada, ma da l'uomo con cui viveva. Lo stesso che diceva di amarla e che avrebbe dovuto proteggerla.

Sono tantissime le donne al mondo che subiscono violenze di ogni genere all'interno delle mura domestiche. Il femminicidio è il punto di arrivo, la massima violenza nei confronti delle donne che parte da diverse situazioni: stalking, percosse, segregazioni, violenza sessuale, privazione di libertà. Questi terribili gesti spesso ci sembrano lontani, ma non è così… Ecco perché oggi, il nostro NO alla violenza sulle donne deve essere ancora più forte! Queste scarpe rosse, rosso sangue, su quella sedia, vorrei che stasera ricordassero tutte le donne che non possono più camminare tra noi perché assassinate. Ricordate sempre: L'amore non uccide... L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano".

E’ quindi seguito un minuto di silenzio. Da ricordare che la scorsa settimana il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda assieme alla presidente del Consiglio Barbara Pusceddu, ad assessori e consiglieri comunali, ha partecipato alla fiaccolata tenutasi a Maracalagonis in ricordo di Alessandra Piga.

© Riproduzione riservata