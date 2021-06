Doveva essere un incontro per far vedere a Yassine il suo bambino. Per questo Alessandra Piga, 25enne di Maracalagonis, era andata nella villetta di Castelnuovo di Magra, nello Spezzino. Ma il tutto è finito in tragedia. L’uomo, interrogato in carcere per un’ora, ha raccontato quello che è accaduto, i motivi della lite con la ex moglie – i 200 euro che la ragazza voleva per il mantenimento del loro figlioletto – e l’omicidio.

In quella casa, la mattina di sabato scorso, sono arrivate Alessandra, la donna che da qualche mese la ospitava, e la nuova compagna di Yassine. Doveva essere un’occasione sia per far sì che il padre vedesse il bimbo sia perché la mamma avesse il denaro “per i pannolini e il latte”, qualche centinaia di euro. Ma l’uomo non vuole consegnare i soldi e le tre donne se ne vanno.

Alessandra Piga, la vittima (Archivio L'Unione Sarda)

Il pomeriggio ritornano, nasce una pesante discussione e il 29enne afferra un coltello. Dopo averla uccisa, ha detto nel corso dell’interrogatorio, avrebbe anche tentato di togliersi la vita. E su un muro ha scritto col sangue “lo amo” (in realtà, ha spiegato, voleva dire “la amo”).

