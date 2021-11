Manifestazione oggi a Maracalagonis in ricordo della strage di Nassiriya. Nella chiesa patronale il parroco don Elvio Puddu ha celebrato una messa in ricordo dei Caduti in un clima di grande commozione. Presenti il sindaco Francesca Fadda, la presidente del Consiglio comunale di Sinnai Barbara Pusceddu, assessori e consiglieri comunali di Maracalagonis, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, capitano Michele Cerri, e altre autorità militari e civili, l’associazione dei carabinieri in congedo di Sinnai.

La strage fu consumata in Iraq nel 2003: morirono 28 persone (18 italiani e nove iracheni), fra soldati e civili. Fra di loro anche il sardo Silvio Olla. Fra gli italiani, persero la vita 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e due civili, un cooperatore internazionale e un regista.

