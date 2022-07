La stazione ferroviaria Villaspeciosa–Uta sarà finalmente più sicura. La Città Metropolitana di Cagliari ha approvato il progetto preliminare per il ripristino del collegamento ciclopedonale in sicurezza tra l’abitato di Uta e la stazione, che ricade nel territorio comunale di Villaspeciosa ma da sempre serve entrambi i Comuni.

A seguito di un accordo con la Provincia del Sud Sardegna (sotto la cui competenza ricade il Comune di Villaspeciosa), il progetto sarà realizzato dalla Città Metropolitana in due lotti. Il primo, già finanziato con fondi regionali per un milione e 200mila euro, prevede la costruzione di un ponte in sovrappasso e del percorso ciclopedonale in direzione Uta. Un secondo lotto, in attesa di finanziamento, prevede la realizzazione del percorso ciclopedonale in direzione Villaspeciosa fino all’intersezione in corrispondenza dell’innesto sulla strada provinciale 90.

